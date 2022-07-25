Впервые решение ограничить полеты Росавиация приняла перед полномасштабным вторжением в Украину.

Министерство транспорта Российской Федерации прогнозирует, что южные аэропорты, закрытые с начала полномасштабного вторжения в Украину, не откроют осенью.

Об этом сообщает российское издание "Ведомости" со ссылкой на презентацию министерства.

В презентации ведомство оценивает убытки от закрытия аэропортов юга России. По прогнозам, авиакомпании не досчитаются 19 миллионов пассажиров, это почти пятая часть от запланированного на 2022 год объема авиаперевозок российскими компаниями.

Ведомство прогнозирует, что южные аэропорты, закрытые с начала войны, не откроются и осенью.

Запрет на полеты в России: что стоит знать

Впервые решение ограничить полеты Росавиация приняла перед полномасштабным вторжением в Украину. Полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены с 03:45 часов 24 февраля 2022 года по московскому времени.

Позже Росавиация неоднократно продлевала запрет на полеты вдоль границы с Украиной. В настоящее время ограничения продлены до 30 июля 2022 года.

Всего ограничение на полеты коснулось 11 аэропортов. Запрет на авиаперелеты действуют в аэропортах российских городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Элиста, а также города Симферополь в оккупированном Крыму.

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