Противник, в частности, обстрелял два города.

За прошедшие сутки в Харьковской области из-за российских обстрелов ранены три человека.

Враг обстреливал города Купянск и Волчанск и другие населенные пункты Купянского и Чугуевского районов области, расположенные близ линии соприкосновения, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам главы ОВА, в Купянске пострадали складские здания, а в Волчанске повреждения получили по меньшей мере 12 частных жилых домов, разрушены хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров.

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"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранениями госпитализированы 2 мужчин 63 и 52 лет и женщина 73 лет", - добавил Синегубов.

Ситуация в Харьковской области во время войны с Россией - самое важное

Противники уже не раз обстреливали населенные пункты Харьковской области, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

Вооруженные силы Украины в конце лета ушли в контрнаступление, и сначала была освобождена почти вся Харьковская область. После этого враги не прекратили обстрелы.

15 ноября в результате нового массированного вражеского ракетного удара регион был полностью обесточен.

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