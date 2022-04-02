Сейчас уже 400 детей с онкологическими заболеваниями бесплатно получают медицинскую помощь в странах ЕС.

В результате обстрела Черниговского онкоцентра два его работника получили осколочные ранения.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в Facebook.

Он отметил, что на пропагандистских российских каналах продолжают рассказывать, что в Украине солдаты атакуют военные объекты.

"На самом деле враг намеренно уничтожает медицинскую инфраструктуру: больницы, родильные дома, учреждения оказания специализированной помощи. Вчера враг нанес удар по онкодиспансеру города Чернигов. В помещении выбиты стекла, частично повреждена крыша, стены, системы поставки воды и тепла. Два работника заведения получили осколочные ранения. 22 пациента находились в центре после операции, поэтому их не могли эвакуировать. К счастью, они не пострадали", - рассказал Радуцкий.

По его словам, заведение считалось одним из лучших в нашей стране - в нем был установлен линейный ускоритель и самое современное оборудование для лечения пациентов, больных раком.

Радуцкий отметил, что сегодня главная задача – спасти людей. "Отправляем тяжелобольных пациентов на лечение в безопасные места: сейчас уже 400 детей с онкологическими заболеваниями бесплатно получают медицинскую помощь в странах ЕС", - добавил он.

Радуцкий сообщил, что с начала войны получили повреждения 261 медицинское учреждение, из которых 13 уничтожены полностью и восстановлению не подлежат.

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