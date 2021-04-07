С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, недалеко от поселка Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.
У населенных пунктов Гнутово, Широкино и Водяное они применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
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Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ.
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