По словам Ивана Киричевского, ситуация на Авдеевском направлении несколько лучше, чем о ней сообщают отдельные источники.

Уничтожение российской колонны на Авдеевском направлении свидетельствует о том, что в ВСУ вероятно есть резервы для обороны Авдеевки. Такое мнение в эфире Эспрессо высказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Комментируя эпизод об уничтожении колонны, которая должна была идти на подкрепление оккупантам возле Авдеевки, он отметил, что "с боевой успешностью наших войск там гораздо лучше, чем обычно принято комментировать".

"Поскольку до этого мы могли встретить в западных источниках то, что на Авдеевском направлении у нас очень большой дефицит боеприпасов и нечем удерживать линию обороны. Также и то, что наши бригады, которые туда перебрасывали для подкрепления, является чуть ли не последним резервом, который у нас есть", - сказал Киричевский.

При этом, по его словам, ситуация на Авдеевском направлении несколько лучше для украинских военных, чем о ней сообщают отдельные источники.

"Сама способность наших войск провести глубинную разведку для выявления переброски вражеских резервов и затем уничтожить их, выглядела бы маловероятной. Впрочем, нашим войскам удалось это сделать. Конечно, это не те резервы, которые можно тратить бесконечно, но ситуация сейчас выглядит несколько лучше, чем о ней принято говорить", - добавил эксперт.

Оборона Авдеевки - последние новости

В ВСУ рассказали об альтернативах на случай, если основной путь в Авдеевку будет перерезан. Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой рассказал, что Силы обороны придерживаются концепции, чтобы защищать населенные пункты, но "не держим груды камней, груды обгоревшего железа, которые оставались на наших позициях".

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