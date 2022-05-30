Несмотря на все разговоры российских властей, армия РФ непогодготовлена к полномасштабной войне против Украины.

Россияне отправляют своим солдатам-оккупантам еду, китайские дроны и даже самодельный спрей от клещей.

Газета The New York Times выяснила, что россияне покупают для нужд своих солдат еду, медицинские изделия, приборы ночного видения и дроны.

Это свидетельствует как о поддержке кровавого вторжения в Украину гражданами РФ, так и о недостаточной готовности российской армии к ведению войны.

Журналисты NYT рассказали об агенте по недвижимости из Нижнего Новгорода Наталье Абиевой, муж которой - оккупант, воюющий против Украины. Она доставляла путинским воякам лук, картофель, рации, бинокли, средства первой помощи и даже портативную стоматологическую установку.

По словам Абиевой, она хочет продемонстрировать поддержку российским солдатам в условиях, когда "весь мир поддерживает украинцев".

Так, в статье говорится, что для российских солдат покупаются такие приборы, как лазерный дальномер Nikon Prostaff 1000 или дроны китайской компании DJI.

Журналисты сообщили и о случае, когда группа волонтеров из Белгорода приготовила для оккупантов самодельный спрей против клещей, чтобы защитить их от боррелиоза.

Перед началом полномасштабного вторжения в Украину в РФ продвигалась идея ее "могущественной армии". Ее называли "второй армией мира", но война против нашей страны вскрыла всю правду.

Ранее основатель команды журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев назвал основные причины провалов армии России на войне в Украине. Это плохое командование и отсутствие выучки.

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