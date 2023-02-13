При этом россияне отказываются предоставить украинской стороне и ее партнерам доступ к пленным и не имеют никаких доказательств собственных утверждений.

Россия распространяет ложную информацию о якобы нежелании пленных украинских военнослужащих возвращаться домой.

Об этом в Telegram написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. "Россия намеренно пытается затянуть обмен пленными, заявляя, что наши военные якобы не хотят возвращаться домой", - заявил омбудсмен. По словам Лубинца, представители РФ распространяют ложную информацию не только среди своих граждан, но и пытаются убедить международное сообщество.

При этом они отказываются предоставить украинской стороне и ее партнерам доступ к пленным и не имеют никаких доказательств собственных утверждений.

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"Российская сторона верит в то, что таким образом они могут объяснить, почему они не отдают наших героев и героинь. Это вообще нонсенс. Мы начали за этим наблюдать достаточно давно, но это не было столь масштабно, как сейчас. Российская сторона сначала просто затягивала, а потом начала говорить, что "у нас эти отказались от обмена, эти не хотят возвращаться в Украину", потому что их, мол, опять сразу бросают на фронт. Но это неправда", — отметил Лубинец.

Он добавил, что россияне обвиняют украинцев в том, что делают сами, но, в отличие от них, украинская сторона имеет прямые доказательства. В частности, в плен к воинам ВСУ некоторые военнослужащие армии РФ попадали уже по два раза, и это официально зафиксировано.

Обмен пленными с РФ

Как сообщал УНИАН, 24 января Лубинец сообщил, что украинская делегация передала РФ список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых защитников Украины, находящихся в плену. Это сделано с целью их верификации, установления мест пребывания и состояния здоровья.

Как отметил омбудсмен, результаты проверок в этом списке, как и в списке раненых российских военнопленных, предоставленного украинской стороне, будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу.

Последний обмен пленными состоялся 4 февраля, тогда из российского плена вернулись 116 украинцев.

4 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в целом с начала полномасштабной войны из вражеского плена удалось освободить более 1 тыс. 760 украинцев.

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