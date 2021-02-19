Резников заверил, что Украина на это предложение не пристала и не пристанет.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что Россия готовила провокацию относительно передачи Украине пленных.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" .

" Россияне сделали такой трюк: они сказали, что тех девять, а затем четыре человека, о которых они декларативно проговорили, — они будут отдаваться якобы Украине вне Минского и Нормандского форматов. Они сказали, что отдадут тому человеку, который свято верит в Минские соглашения, и назвали фамилию этого народного депутата. Но было акцентировано, что это идет вне Минского и Нормандского форматов", - сказал министр.

Резников заверил, что Украина на это предложение не пристала и не пристанет.

"Ни в коем случае. Если они считают, что они хотят отдать наших пленных, всех мы заберем. Леонид Макарович Кравчук готов встречать вместе с госпожой Людмилой Денисовой, уполномоченной Верховной Рады по правам человека, в любом месте, на любом КПВВ забрать людей и оказать им медицинскую помощь. Мы готовы забрать всех наших без каких-либо условий и ограничений", - добавил он.

Обмен пленными через Медведчука: что известно

16 января ряд российских СМИ распространил новость, что оккупанты на Донбассе готовы передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве Медведчука.

Кравчук заявил, что расценивает эти заявления руководства «ЛДНР» как очередную попытку России уклониться от выполнения международных договоренностей.

В то же время в МИД обвинили РФ в нарушении сложившихся механизмов освобождения удерживаемых лиц на временно оккупированных украинских территориях.

20 января уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты должны передать Украине 9 удерживаемых лиц.

22 января Кравчук заявил, что частная PR-акция Медведчука по перевозке пленных с оккупированного Донбасса уже невыполнима.

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Автор: Олег Давыгора