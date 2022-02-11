По легенде, несколько диверсионных групп собирали разведданные с помощью беспилотников.

В воинских частях Днепропетровщины прошли масштабные учения, которые провела Служба безопасности Украины. На них военные оттачивали план действий по нескольким сценариям, максимально приближенным к опасным ситуациям, которые могут быть в реальных условиях.

Об этом сообщает ТСН.

Спецназовцы тренировались обезвреживать диверсантов. По легенде, несколько диверсионных групп собирали разведданные с помощью беспилотников. Также "враги" пытались попасть в воинские части, чтобы устроить взрывы.

Всех мнимых врагов во время учений удалось остановить и обезвредить. Известно, что в тренировках принимали участие СБУ, ВСУ и Национальная полиция.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ провели массовые противотанковые учения и тренировались останавливать врага. Как отметил командующий, опыт антитеррористической операции и операции Объединенных сил показал, что танки являются одной из основ наступательной операции. Именно поэтому противотанковый и общевойсковой резервы должны быть всегда готовы к огневому поражению противника.

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