Минобороны страны-оккупанта отрапортовало об "отсутствии разрушений гражданской инфраструктуры".

В Министерстве обороны страны-оккупанта спустя сутки прокомментировало ракетные удары по Киеву, в результате чего разрушена жилая 9-этажка и поврежден детский сад. По версии оккупантов, "гражданская инфраструктура не пострадала".

Об этом говорится в так называемом сводке Минобороны РФ.

Оккупанты утверждают, что ракеты ударили по ракетно-строительной корпорации "Артем", а не по жилому дому.

"26 июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе города Киева. На этом предприятии изготавливались боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала", - цинично заявили в Минобороны РФ.

Ракетный удар по Киеву 26 июня 2022

Как сообщал УНИАН, утром 26 июня под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянного девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку. Также спасли ее мать-38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

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