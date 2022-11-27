Вражеская оборонительная линия проходит через ряд населенных пунктов.

В Мелитопольском районе Запорожской области российские оккупанты начали восстанавливать оборонительную линию фашистско-немецких захватчиков Вотан.

На территории Мелитопольского района захватчики сегодня восстанавливают линию Вотан, которая проходит через поселки Константиновка, Мордвиновка, Вознесенка, и пытаются этот рубеж удерживать и строить свои оборонительные линии, об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Город Мелитополь знаменит тем, что через город проходила оборонительная линия фашистов Вотан. Так вот, на этой неделе рашисты начали ее восстанавливать. Но они забыли историю, как в 1943 году ее удалось прорвать, и они бежали довольно быстро...", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, на днях в Мелитопольском районе Запорожской области взрывом была разрушена военная база российских оккупантов.

По данным Генштаба Украины, российские войска проводят дополнительное оборудование оборонительных рубежей вдоль участка автодороги Каховка (Херсонская область) - Мелитополь.

Справка УНИАН. Линия Пантера-Вотан (другое название "Восточный вал") - линия обороны, которая была построена войсками нацистской Германии в 1943 году. Вторая часть названия связана с древнегерманским верховным богом Вотаном, а первая - с коротким северным участком у Нарвы между Балтийским морем и Чудским озером.

Эта линия должна была служить нацистам тыловым рубежом, однако ее не смогли построить за короткий промежуток времени, и поэтому она почти полностью состояла только из полевых укреплений. Красная Армия к лету 1944 года прорвала "Восточный вал" по всей его длине.

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