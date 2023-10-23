Зданию Мариинской женской гимназии было более 120 лет.

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики окончательно уничтожили здание Мариинской женской гимназии, которому было более 120 лет. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Российские захватчики продолжают уничтожать нашу историю, культуру, архитектурные памятники. Здания, которые были неотъемлемой частью памяти и истории Мариуполя, теперь превратились в груду камней", - заявили в горсовете.

Так, как отмечается, оккупанты окончательно доразрушили здание первой Мариинской женской гимназии, в которой размещалась коллегиум-школа №1.

"Здание было построено еще в 1894 году. Оно смогла пережить Первую и Вторую мировые войны. После Второй мировой войны здесь открыли школу. Здесь учились тысячи мариупольских детей. Но в 2022 году россияне разрушили здание. Теперь вместо него пустырь", - говорится в сообщении.

Оккупированный Мариуполь-новости

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия строит прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком. Это даст возможность врагу кардинально снизить зависимость от железнодорожного сообщения Крымским мостом.

Также Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь. На фотографиях из космоса видно, что трасса пройдет далеко от населенных пунктов – вероятно, из-за сложностей, которые может вызвать расширение существующей ныне дороги.

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