В то же время российские захватчики нанесли больше всего артиллерийских и авиаударов в этом году за одни сутки.

На Таврическом направлении за минувшие сутки российские оккупанты несли наибольшие потери с начала этого года. Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Усилиями мужественных воинов Таврического направления общие потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 645 человек. Больше всего с начала года", - подчеркнул Тарнавский.

В то же время, по его словам, интенсивность боевых действий растет.

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"Количество артиллерийских обстрелов, которые противник совершил в нашей операционной зоне 12 февраля, также является наибольшим показателем в этом году - 1267. То же самое с авиаударами - их зафиксировано 67", - отметил бригадный генерал.

Впрочем, по его словам, украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях, нанося потери оккупантам.

Уничтожена или повреждена 41 единица военной техники россиян, не считая беспилотных летательных аппаратов. В частности, это 5 танков, 17 боевых бронемашин, 8 артиллерийских систем, 10 автомобилей и 1 единица специальной техники. Также украинскими силами ликвидирован 1 склад боеприпасов и еще 1 важный объект противника.

"Нейтрализовано или уничтожено 280 беспилотных летательных аппаратов разных типов. При этом ударные дроны "Ланцет" и ZALA (по 1 ед.) в Донецкой области удалось уничтожить из стрелкового оружия", - добавил Тарнавский.

При этом, на Авдеевском направлении еще десяток захватчиков взят в плен.

Потери оккупантов-что известно

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери оккупантов за все время полнометражного вторжения от 24 февраля 2022 года, ориентировочно составили убитыми 397 тыс 080 захватчиков, в том числе 1090 человек за минувшие сутки.

Российские захватчики проводят преимущественно мясные штурмы у Кринок на Херсонщине, бронетехнику почти не применяют.

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