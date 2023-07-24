Защитники Украины решили оставить себе на память странную находку.

Бойцы одного из подразделений Сил обороны нашли на позициях российских военных вещь, которая очень их рассмешила.

Об этом в Telegram сообщил журналист Юрий Бутусов, с которым бойцы поделились информацией. "Порция юмора от наших защитников. Наши бойцы, зайдя на позиции россиян, нашли доказательства, что мы боремся с инопланетными существами", - написал Бутусов.

Исходя из видео, которое он обнародовал, это произошло где-то в "зеленке", где ранее находились оккупанты. Украинский военнослужащий демонстрирует подобранную с земли огромную перчатку, которая предусмотрена на руку с четырьмя пальцами.

"Вот они (россияне - УНИАН) говорят, мол, с НАТО воюют, у нас тут дох..я НАТОвских военных... Три пальца да вот четвертый: всего - четыре пальца. У людей так не бывает. Рука большая... воюют инопланетяне", - говорит боец.

Военные смеются над находкой и говорят, что оставят ее себе на память.

Корреспондент УНИАН пытался найти в разных каталогах перчатки, похожие на те, что нашли украинцы на позициях россиян, но тщетно. Не исключено, что где-то в РФ такие "инопланетные аксессуары" штампуют с целью упрощения производственного цикла, чтобы сэкономить.

Война в Украине - последние новости, которые стоит знать

Украинские воины наступают на юге Украины, а также на Бахмутском направлении. Утром 24 июля стало известно, что за все время контрнаступления на юге наши воины деоккупировали более 192 кв. км, а на Бахмутском направлении - около 35 кв. км.

Ранее УНИАН писал о забавном инциденте на фронте - в сеть попало смешное видео, на котором снято российского военного с обнаженной "пятой точкой". Оккупант, выбираясь из танка, потерял штаны и упал в канаву. Эту "картину" снял беспилотник. Почему россиянин так быстро покидал боевую машину, неизвестно.

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