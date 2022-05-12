Враг не прекращает попыток атаковать Николаев и область.

В Николаеве и области остается напряженной ситуация из-за угрозы ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Что происходит в Николаеве и области 12 мая - узнавайте в онлайн-трансляции УНИАН:

02:59 В ОК "Юг" отмечают, что на Николаевщине враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже, но ни атаковать, ни продвинуться ему наши подразделения не позволяют.

Корабельная группировка противника имеет переменный состав, но в постоянной готовности к нанесению ракетного удара находятся по меньшей мере пол сотни ракет морского базирования.

Ранее председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в ночь с 8 на 9 мая было гораздо больше прилетов по области, чем обычно.

Вас также могут заинтересовать новости: