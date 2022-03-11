Николаев обстреляли из "смерчей" и "Градов" / фото t.me/nikvesti
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявляет, что Николаев обстреляли из "смерчей" и "Градов".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Только что был обстрел у нас из "Смерчей" и "Градов" жилых районов. Беспорядочно, без какой-то логики. Слава богу, без жертв. Там один мужчина ранен. Повредили частные дома, машины - все подряд. Целый район накрыли. Такое ощущение, что не целились, просто в сторону города выстрелили", - сообщил Ким.
По его словам, в городе пострадало около 10 зданий.
В результате обстрелов также произошло два пожара.