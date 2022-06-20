Из-за противника в воскресенье на Луганщине были разрушены десятки домов, поделились в областной военной администрации.

Российские оккупанты в течение воскресенья, 19 июня, нанесли три авиаудара вокруг города Лисичанск Луганской области, в Северодонецке продолжаются бои.

В Лисичанске под обстрел попали несколько админзданий, поделился в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"...Значительные разрушения жилого фонда в Горском, где за 19 июня россияне повредили сразу 19 домов, во Врубовке - семь...", - отметил чиновник.

По его словам, противник открывал огонь с воздуха в районах Мирной Долины, Белой Горы и одного из разрушенных мостов, который соединял Лисичанск с Северодонецком.

"...в Северодонецке под огонь противника попала территория завода "Стеклопластик" и полигона спасателей", - добавил Гайдай.

Чиновник сообщил, что Лисичанск и еще ряд населенных пунктов оккупанты обстреляли из реактивной и ствольной артиллерии.

Напомним, рано утром 24 февраля РФ вторглась на украинскую территорию и начала полномасштабную войну. Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а потом - и гражданские, было много жертв и пострадавших.

Позже враги пошли в наступление на востоке нашей страны, и "горячей точкой" стал Северодонецк.

19 июня президент Владимир Зеленский сказал, что на Донбассе продолжаются сверхжесткие бои, но армия Украины держится.

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