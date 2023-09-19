Оккупационные власти молчат.

В оккупированном Россией Крыму вечером слышали звуки стрельбы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Так, "ЧП/Севастополь" написал, что в Феодосии люди слышат в небе звуки, похожие на работу противовоздушной обороны. "Была слышна очередь секунды 2-3, есть вероятность, что сбивают со стрелкового", - говорится в сообщении.

"Прилетов не было, словно вновь дроны, но в темноте не видно, что это конкретно", - написал местный житель. Стоит отметить, что этот пост сразу удалили.

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Также известно, что Крымский мост оккупанты не перекрыли, как обычно поступают во время атак беспилотников.

Взрывы в Крыму: последние новости

В последние месяцы на оккупированном полуострове все чаще выводят из строя российскую технику и судна.

13 сентября Севастополь атаковали бесплиотники и ракеты, начался масштабный пожар в районе Севастопольского морского завода им. Орджоникидзе. В результате атаки повреждения получили подводная лодка "Ростов-на-Дону" и российский десантный корабль "Минск".

На следующее утро в Евпатории ударили по комплексу ПВО "Триумф", атаку сняли на видео очевидцы.

В ураинской разведке уверяют, что удары по российским позициям будут продолжаться.

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