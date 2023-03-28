Ему заочно сообщили о подозрении.

В Украине идентифицировали российского военного, который убил мирную жительницу во время оккупации города Изюм Харьковской области.

Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, им оказался заместитель командира батальона по вооружению воинской части 62892, военнослужащий 245-ого гвардейского мотострелкового полка ВС РФ. Ему заочно сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Установлено, что в мае российские оккупанты ухаживали за 36-летней местной жительницей, однако она не отвечала им взаимностью. Тогда они начали обещать, что заберут ее в РФ для "лучшей жизни". 2 июня женщина подошла к штабу российских военнослужащих, чтобы "поймать" WI-FI и позвонить своему брату из Ивано-Франковской области.

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"Из штаба вышел российский военный, который ревновал женщину к другим, при этом имея жену в РФ. Однако в тот день ревность перешла все границы: он выстрелил женщине прямо в грудь. От выстрела потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Оккупация Изюма: что известно

Российские захватнические войска оккупировали город в начале марта 2023 года. 10 сентября стало известно, что украинские военнослужащие зашли в город.

После деоккупации неподалеку обнаружили около 445 захоронений гражданских. В Харьковской ОВА тогда сообщили, что среди эксгумированных тел 99% имеют признаки насильственной смерти.

Также в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ с телами гражданских и военных, среди погибших были дети.

Всего на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружили 10 пыточных российских оккупантов, где они удерживали украинцев.

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