Оккупанты захватили Херсон, СМИ пишут, что из города людей не выпускают.

Ситуация в Херсоне и области напряженная, поскольку россияне оккупировали город и некоторые населенные пункты региона.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в Херсоне и области в воскресенье, 8 мая 2022 года:

06:20 По данным Генштаба ВСУ, на Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

06:15 В местных пабликах сообщают, что ночью над Херсоном слышали звуки вертолетов российских военных. По предварительной информации, оккупанты срочно эвакуируют раненых, которые были "накрыты" артой ВСУ

06:05 Из-за обстрелов накануне в Голой Пристане Херсонской области повреждены 35 домов, три из которых не подлежат восстановлению. Об этом сообщила заместитель городского председателя Светлана Линник.

Ранее сообщалось, что оккупационная "администрация" временно занятой русскими войсками части Херсонской области планирует заблокировать местным жителям доступ к соцсетям, в частности Instagram и Facebook.

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