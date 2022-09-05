Противники днем из артиллерии обстреляли Золочев.

Оккупанты обстреляли Золочев, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает Telegram-канал Харьковской ОВА.

"Сегодня днем оккупанты снова совершили артиллерийский обстрел Золочева. Среди гражданского населения есть жертвы: погибли 39-летний и 52-летний мужчины", - говорится в сообщении.

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Жителей области и города Харькова призывают находиться в укрытиях.

Напомним, в результате вражеских обстрелов на Харьковщине за минувшие сутки погибла женщина, еще пять человек получили ранения. В результате вчерашнего ракетного удара по Харькову пострадали три человека.

В начале сентября заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что в нашей стране с начала полномасштабной агрессии РФ, которая началась рано утром 24 февраля, из-за оккупантов уже погибли 7 тысяч мирных жителей, а 5,5 тыс. - были ранены.

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