Противники открыли огонь по Харьковщине из Белгорода сегодня около 4:30 утра.

В четверг, 18 августа, рано утром оккупанты из российского города Белгород запустили в сторону Харьковской области восемь ракет.

Из-за попадания одной из ракет в 4-этажное помещения общежития в Слободском районе Харькова по состоянию на 9.14 уже известно о двух жертвах, поделился глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"...Около 4.30 утра враг осуществил пуски еще 8 ракет из г. Белгород в направлении Харьковщины. Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, начались пожары", - отметил чиновник.

Ранее стало известно, что российские захватчики утром 18 августа попали в помещение общежития, которое находится в Слободском районе Харькова. Сообщалось об одной жертве и 18 раненых. Среди пострадавших было двое детей.

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