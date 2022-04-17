По состоянию на 15:00 известно о пяти погибших и 13 раненых жителях.

Российские оккупанты обстреляли центральную часть Харькова. Есть погибшие и раненые.

Как сообщает "Суспильне", обстрелы произошли около 13:30 и 14:00. Российские военные выпустили по городу снаряды из реактивных систем залпового огня.

По данным директора Департамента здравоохранения областной военной администрации Максима Хаустова, по состоянию на 15:00 предварительно известно о пяти погибших и 13 раненых жителях.

Пострадали жилые и административные здания, вспыхнули пожары. В местах обстрелов работают спасатели.

Как сообщал УНИАН, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов ранее призвал прислушаться к официальным просьбам местных властей об эвакуации из нескольких населенных пунктов области. В частности, речь идет о Лозовой и Барвенково. Из Лозовой уже выехало 40 тысяч человек.

В Харькове, отметил Синегубов, эвакуация не объявлена.

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