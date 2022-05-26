Оккупант с позывным "Ловец" отчитывается, что нашли украинца по домашнему адресу, и тот сопротивлялся.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор российских оккупантов, которые стреляли в работника Запорожской АЭС Сергея Швеца в захваченном Энергодаре.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

"Сотрудники карательного отряда рашистов сначала выясняют личные данные Швеца. Затем дают приказ найти его на рабочем месте. Когда выясняется, что он покинул станцию после окончания смены, отправляют группу к месту жительства", - отмечает разведка.

Далее, по данным разведки, зафиксирован звонок от оккупанта с позывным "Ловец", который отчитывается, что нашли украинца по домашнему адресу.

"Адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся. Его "замочили". Он еще жив, но он не выживет. У него несколько пулевых ранений",- рассказал оккупант.

В своих разговорах оккупанты называют Швеца участником АТО.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской атомной электростанции Сергея Швеца и расстреляли его. Мужчину с многочисленными пулевыми ранениями госпитализировали в городскую больницу Энергодара, где врачи боролись за его жизнь.

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что состояние Швеца остается тяжелым: "Он получил многочисленные проникновенные пулевые ранения, практически несовместимые с жизнью, потерял большое количество крови".

Напомним, Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

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