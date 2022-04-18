В результате вражеского обстрела погиб один человек.

Российские оккупанты обстреляли село Марьянское на Днепропетровщине запрещенными кассетными боеприпасами.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, 17 апреля 2022 года вооруженные силы РФ совершили реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" с запрещенными кассетными боевыми зарядами населенного пункта Марьянское Криворожского района Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В результате обстрела оккупантами погиб местный житель.

Повреждения также получили домовладения, жилые дома и машины жителей села. При этом какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют.

"Указанные действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно Конвенции о запрете кассетного оружия", - подчеркнули в ОГП.

Так, Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в населенных пунктах Днепропетровской области. 3 апреля стало известно, что противник обстрелял Кривой Рог из "Смерчей".

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