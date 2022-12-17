На левом берегу Днепра наблюдается активность артиллерии российских захватчиков.
Жителям нескольких районов Днепропетровской области стоит ограничить пребывание на открытой местности, об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram.
"Наибольшую актуальность сообщение имеет для Мировской и Марганецкой громад. Однако, касается жителей всех прибрежных территорий", - отметил Евтушенко.
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Как сообщал УНИАН, почти ежедневно происходит обстрел российскими захватчиками Никополя и Никопольского района.
В частности, 15 декабря в результате обстрела погиб житель города Марганец. Пятеро жителей района, мужчины и женщины из города Марганец и Красногригоровской ТГ получили ранения различной степени тяжести.
В течение дня враг атаковал населенные пункты с использованием РСЗО и ствольной артиллерии.
В тот день в Марганце повреждено 20 частных и 10 многоквартирных жилых домов, 14 хозяйственных построек, колледж, школа, магазины, автотранспорт, линии газо- и электросети.
Кроме того, в Никополе были повреждены четыре частных и один многоэтажный жилые дома, хозяйственные постройки, медицинское учреждение.
Справка УНИАН. Никополь и Никопольский район находится на правом берегу Днепра.