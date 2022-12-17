Две громады в Днепропетровской области находятся в наибольшей опасности, предупредил глава Никопольской районной военной администрации.

На левом берегу Днепра наблюдается активность артиллерии российских захватчиков.

Жителям нескольких районов Днепропетровской области стоит ограничить пребывание на открытой местности, об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram.

"Наибольшую актуальность сообщение имеет для Мировской и Марганецкой громад. Однако, касается жителей всех прибрежных территорий", - отметил Евтушенко.

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Как сообщал УНИАН, почти ежедневно происходит обстрел российскими захватчиками Никополя и Никопольского района.

В частности, 15 декабря в результате обстрела погиб житель города Марганец. Пятеро жителей района, мужчины и женщины из города Марганец и Красногригоровской ТГ получили ранения различной степени тяжести.

В течение дня враг атаковал населенные пункты с использованием РСЗО и ствольной артиллерии.

В тот день в Марганце повреждено 20 частных и 10 многоквартирных жилых домов, 14 хозяйственных построек, колледж, школа, магазины, автотранспорт, линии газо- и электросети.

Кроме того, в Никополе были повреждены четыре частных и один многоэтажный жилые дома, хозяйственные постройки, медицинское учреждение.

Справка УНИАН. Никополь и Никопольский район находится на правом берегу Днепра.

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