В одном из районов Днепропетровской области комендантский час продлится дольше.

С субботы, 16 июля, в Никопольском районе Днепропетровской области увеличивается продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил в Telegram глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Он опубликовал распоряжение, согласно которому комендантский час будет начинаться в 21:00, а заканчиваться в 05:00.

Отмечается, что изменения касаются Никополя, Покрова, Марганца, а также всех сел и поселков Никопольского района.

На территории Днепропетровской области действует комендантский час с 23:00 до 05:00.

Напомним, рано утром 16 июля российские захватчики ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя. Выпустили 53 ракеты. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Предварительно, погибли два человека, есть один раненый.

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