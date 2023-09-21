На месте вражеского "прилета" спасатели продолжают разбор завалов.

В Черкассах на месте вражеского "прилета" спасатели продолжают разбор завалов.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 16:30 пострадало 11 человек и 13 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен один человек.

"Вывезено 228 тонн мусора. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - уточнили в ГСЧС.

Удар по Черкассам 21 сентября

Сегодня в результате ракетного удара по городу было разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Ранее сообщалось, что в результате удара было 10 пострадавших, из них – 6 госпитализированы.

По сообщению главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, на центр города упала боевая часть ракеты, которую сбила ПВО. В целом, над Черкасской областью. были сбиты четыре вражеские ракеты.

Ракетный удар по Украине 21

Перед утром оккупанты совершили массированный ракетный удар по Украине. Сначала ПВО сработала в Черкасской области, затем - в Киевской. Также "прилеты" были зафиксированы в Харькове, Ровно, Дрогобыче Львовской области. В Дрогобыче ракета попала в объект промышленной инфраструктуры, в результате чего была повреждена значительная часть зданий.

В Киевской области от ударов пострадало три человека, а в столице - семеро.

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