Один из пленных - моряк, выяснили журналисты.

Четверо пленных, захваченных членами "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской области, из города Великие Луки Псковской области РФ.

Личности пленных установлены с помощью сервисов поиска по соцсетям, сообщает "Можем объяснить" в Telegram. По его данным, среди пленных есть моряк Юрий Мартынов, Дмитрий Ермаков, 1979 года рождения, Роман Гоменюк, 1978 г.р. и Алексей Хамицкий.

До этого ASTRA выяснила, что в плен также попал Алексей Беляев из Кашина Тверской области.

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Бои в Белгородской области 2023 - это стоит знать

В Белгородскую область зашли российские повстанцы - члены РДК и легиона "Свобода России", которые поддерживают Украину в борьбе с путинской Россией. Начались ожесточенные бои. В Новой Таволжанке повстанцам удалось захватить в плен нескольких российских военных.

Повстанцы предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову встретиться с ними в местной церкви для короткого разговора, после которого были готовы передать ему пленных.

Гладков на встречу не явился, и после этого повстанцы сообщили, что передадут захваченных в плен россиян украинской стороне.

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