В Авдеевке женщина недавно погибла, потому что пошла за водой.

В городе Авдеевка Донецкой области люди покидают укрытия только для того, чтобы выйти за водой, едой или посетить врача.

Во время каждого выхода из укрытия людям грозит гибель, сообщает Министерство внутренних дел со ссылкой на сведения эвакуационной группы "Белый Ангел". В МВД добавили, что в городе еще остаются около 1 900 жителей. Большинство из них живут в старой части населенного пункта в частном секторе.

"Улицы Авдеевки - вымершие. Люди выходят из укрытий только за едой, водой или в больницу. Но каждый выход - смертельный риск", - отметили в МВД.

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По словам одного из "Белых Ангелов", недавно женщина погибла, потому что пошла за водой к скважине.

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Россияне постоянно обстреливают Авдеевку, украинские власти с 27 марта закрыли въезд в город. Ранее из неоккупированной части Донецкой области была объявлена обязательная эвакуация.

Стоит отметить, что сейчас самые ожесточенные бои с россиянами продолжаются за районы Авдеевки, Бахмута и Марьинка. По мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, противник ограничится тем, что будет пытаться захватить эти города.

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