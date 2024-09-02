Это не "окончательная точка" в этой битве, говорит офицер.

Украинские войска отвели из Новогродовки (Покровский район Донецкой области) для сохранения личного состава.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, комментируя быстрые темпы захвата населенного пункта. "На это должен отвечать Генеральный штаб. Сохранить жизни. Ну, задержали бы мы на два-три дня это наступление. И похоронили бы, не дай Бог, своих побратимов", - сказал он.

Военный говорит, что вывести личный состав было выгодно, однако "окончательная точка" в этой битве еще не поставлена. "Мое мнение таково, что географически не в очень выгодной позиции находилась Новогродовка. Как крепость она не совсем настроена была на этот момент", - добавил Цехоцкий.

Видео дня

Покровское направление

Как известно, сейчас именно это направление является самым сложным, российские оккупационные войска прилагают усилия для захвата новых территорий.

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский сказал, что в последние два дня у захватнической армии не было продвижений на Покровском направлении.

Бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий считает, что россияне могут дойти до окраин Покровска уже через неделю-две.

Вас также могут заинтересовать новости: