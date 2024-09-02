Украинские войска отвели из Новогродовки (Покровский район Донецкой области) для сохранения личного состава.
Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, комментируя быстрые темпы захвата населенного пункта. "На это должен отвечать Генеральный штаб. Сохранить жизни. Ну, задержали бы мы на два-три дня это наступление. И похоронили бы, не дай Бог, своих побратимов", - сказал он.
Военный говорит, что вывести личный состав было выгодно, однако "окончательная точка" в этой битве еще не поставлена. "Мое мнение таково, что географически не в очень выгодной позиции находилась Новогродовка. Как крепость она не совсем настроена была на этот момент", - добавил Цехоцкий.
Покровское направление
Как известно, сейчас именно это направление является самым сложным, российские оккупационные войска прилагают усилия для захвата новых территорий.
Сегодня украинский президент Владимир Зеленский сказал, что в последние два дня у захватнической армии не было продвижений на Покровском направлении.
Бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий считает, что россияне могут дойти до окраин Покровска уже через неделю-две.