Прошли занятия, в частности по теории и практике действий в патруле.

Новобранцы Вооруженных сил Украины прошли занятия в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании, где также продолжаются обучение танкистов на полигоне.

Как сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, занятия проводятся инструкторами из состава 5-го батальона Королевского австралийского полка 1-й бригады Сухопутных войск Австралийских сил обороны.

"Новобранцы Вооруженных сил Украины прошли занятия по теории и практике действий в патруле, обороне и атаке на уровне взвода в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании", - отметил он.

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Учения для украинских военных в Великобритании - что стоит знать

Эта страна проводит масштабные разносторонние учения для украинского войска, к которым привлекаются и другие страны, к примеру, Австралия. В частности, обучение проводят с целью овладения украинскими воинами техникой западных образцов.

26 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на 155-мм САУ AS90 в специализированном заведении в Великобритании. Украинские военнослужащие прошли специальное обучение по всем аспектам эксплуатации и обслуживания системы AS90.

Также продолжаются тренировки украинских военных на британских танках Challenger 2.

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