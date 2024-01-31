БПЛА сбивали в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

В ночь на 31 января российские оккупанты атаковали территорию Украины 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, дроны вражеская армия запускала из Приморско-Ахтарска, Курска и оккупированной Чауды. Кроме того, Украину атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и Воронежской области.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей", - добавили в ведомстве.

Видео дня

Война в Украине - атаки дронов

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых заявил, что российские оккупационные войска изменили тактику атак "шахедами" по Украине. В свою очередь, украинская противовоздушная оборона ищет способы противодействия вражеским ударам.

РФ изменила цели для Дроновых атак своих Shahed-136. Эффективность мобильных групп Сил обороны Украины заставляет врага отказываться от направления значительной части "Шахедов" в тыловые районы. Кроме того, отмечается, что теперь усилилась опасность от попадания дронов в обычные дома.

Вас также могут заинтересовать новости: