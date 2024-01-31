Не пренебрегайте своей безопасностью.

Российская оккупационная армия запустила новые беспилотные летательные аппараты в сторону Украины. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об их передвижении в своем официальном Telegram-канале.

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В 00:29 Воздушные силы выпустили обновление по движению дронов:

Видео дня

дрон, который двигался на Одессу, изменил направление на Николаев;

БПЛА в Одесской области движется на север;

беспилотники в Николаевской области, которые двигались из Херсонской области, держат курс на север;

группы дронов в Херсонской области держат курс на Николаевскую область.

Несколько групп ударных БПЛА в Херсонской области, движутся в северо-западном направлении на Николаевщину, написали военные в 00:17. Также существует ракетная опасность для Днепропетровщины.

Около полуночи Воздушные силы сообщили, что в направлении Одессы с Черного моря летят новые беспилотники.

Уже в 23:51 Кухта написал о новых дронах в сторону Снегиревки.

Около 23:46 военные сообщили о новой группе беспилотников из Черного моря в направлении Одесской области, курс северо-западный. Также объявлено о ракетной опасности для Харьковщины.

В 23:34 начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что город атаковали дронами, прогремели взрывы.

"Информацию о возможных пострадавших или повреждениях объектов гражданской инфраструктуры сейчас выясняем. Прошу жителей города держаться подальше от окон, соблюдать правила двух стен и оставаться в безопасном месте до конца отбоя тревоги", - призвал он.

В 23:20 ударные дроны зафиксировали в Херсонской области, они двигались в северо-западном направлении на Николаевщину.

Последние атаки РФ

Как сообщал УНИАН, вечером захватнические войска уже запускали дроны по Украине, тогда взрывы прогремели в Харькове.

По данным местных властей, в результате атаки пострадали три человека - у них легкие ушибы и острая реакция на стресс. Зафиксировано попадание в частный дом в Салтовском районе, повреждения в Слободском районе и пожар в магазине.

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