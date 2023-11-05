Но махать белым флагом нация все равно не собирается, констатирует издание.

Среди украинцев усиливаются пессимистические настроения из-за затягивания войны и очевидной неудачи летнего контрнаступления, на которое были большие надежды. Об этом пишет The New York Times в репортажной статье из Украины.

"Учитывая то, что украинская армия застряла в окопах вдоль линии фронта, и чувствуется, что оружие от союзников поступило слишком поздно и теперь его [поток] начнет сокращаться, украинцы все более пессимистично смотрят на перспективы быстрой победы. Надежда, стержень борьбы Украины с гораздо более могущественным врагом, была покалечена", - говорится в публикации.

Журналисты пообщались с рядовыми украинцами и увидели, что украинская и нация готовится с "трезвым осознанием" к жизни в постоянной войне, конца которой не видно. Издание отмечает, что это нельзя воспринимать как размахивание белым флагом, ведь подавляющее большинство украинцев и дальше не готовы покориться захватчикам.

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Многочисленные опросы показывают, что украинцы теряют доверие к государственным институтам, которое было максимальным прошлой зимой накануне ожидаемого контрнаступления. Усталость от войны журналистам передает Андрей Ткачик - глава села Тухля, что на западе Украины.

"Ребята, которые находятся на фронте, уставшие физически и психологически. Очень уставшие. Эта война продлится долго. Разочарование растет. В каждой деревне есть могилы. Ситуация плохая", - сказал он, добавив, что есть ощущение, будто на фронте гибнут преимущественно бедные сельские ребята, а более богатые горожане находят способы избежать призыва.

Директор Киевского института социологии Антон Грушецкий констатировал, что люди становятся пессимистами, ведь они хотят жить в безопасности, но не видят обнадеживающих перспектив. По его словам, чувство незащищенности заставляет украинцев искать кого-то виноватого, и именно поэтому падает доверие к государственным институтам.

Власть теряет доверие украинцев

Как писал УНИАН, недавний опрос Киевского международного института социологии показал существенное падение доверия ко всем институтам центральной власти. Положительный баланс доверия / недоверия сохраняют только Вооруженные Силы Украины, волонтеры и президент.

Также этот опрос показал, что одной из главных проблем, кроме войны, которую украинцы видят в государстве, является коррупция. Также людей беспокоят низкие зарплаты и демографические проблемы, вызванные войной.

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