Он подчеркнул, что тот, кто устроил ядерный шантаж, точно не может быть "транспортером" любых таких миссий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет никаких объективных преград, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

Он напомнил, что сегодня во Львове провел переговоры с генеральным секретарем ООН и президентом Турции.

"Большинство пунктов, которые обсуждались, уже есть в новостях. Я хочу сказать сейчас несколько главных вещей. Первое. Нет никаких объективных преград, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС. Сегодня с господином Гутерришем обсудили параметры этой миссии и то, что она может очень быстро и вполне безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию нашего государства. И только так", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что тот, кто устроил ядерный шантаж, точно не может быть "транспортером" любых таких миссий.

"Россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию и так же немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции. Мир имеет силу, чтобы это обеспечить. Если же не обеспечит, то это означает, что можно просто выбросить на помойку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности. Россия уничтожает этот международный порядок", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, враг контролирует ЗАЭС с 4 марта. Захватчики также оккупировали Энергодар - город-спутник атомной электростанции.

Россияне уже не раз обстреливали территорию АЭС и даже повредили ряд объектов. Власти Украины просили о помощи в разрешении конфликта у Международного агентства по атомной энергии.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал с ЗАЭС. А ООН готова поддержать поездку миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.

В случае катастрофы на объекте, по словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, придется эвакуировать 400 тысяч жителей из двух областей.