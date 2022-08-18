Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет никаких объективных преград, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС.
Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.
Он напомнил, что сегодня во Львове провел переговоры с генеральным секретарем ООН и президентом Турции.
"Большинство пунктов, которые обсуждались, уже есть в новостях. Я хочу сказать сейчас несколько главных вещей. Первое. Нет никаких объективных преград, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС. Сегодня с господином Гутерришем обсудили параметры этой миссии и то, что она может очень быстро и вполне безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию нашего государства. И только так", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что тот, кто устроил ядерный шантаж, точно не может быть "транспортером" любых таких миссий.
"Россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию и так же немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции. Мир имеет силу, чтобы это обеспечить. Если же не обеспечит, то это означает, что можно просто выбросить на помойку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности. Россия уничтожает этот международный порядок", - сказал глава государства.
Как сообщал УНИАН, враг контролирует ЗАЭС с 4 марта. Захватчики также оккупировали Энергодар - город-спутник атомной электростанции.
Россияне уже не раз обстреливали территорию АЭС и даже повредили ряд объектов. Власти Украины просили о помощи в разрешении конфликта у Международного агентства по атомной энергии.
Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал с ЗАЭС. А ООН готова поддержать поездку миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.
В случае катастрофы на объекте, по словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, придется эвакуировать 400 тысяч жителей из двух областей.