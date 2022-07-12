Арестович ответил на вопрос о сроках деоккупации южных областей.

Советник главы ОП Алексей Арестович прокомментировал приказ Зеленского деоккупировать юг страны, о котором ранее в интервью СМИ сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

Так, отвечая на вопрос о сроках деоккупации, Арестович отметил, что на этих территориях не должны состояться "референдумы" о вхождении в состав РФ.

"Гораздо проще сорвать референдум, чем потом иметь дело с последствиями пусть и фейкового, но референдума. Ждите, всё близко", - сказал он.

По словам Арестовича, российский военнослужащий, выезжающий сейчас в Херсон - "это можно сразу прощаться навсегда".

Напомним, Арестович раскрыл число убитых офицеров РФ в результате последнего удара возле Чернобаевки. ВСУ удалось ранить и ликвидировать 12 командиров вражеской армии.

10 июля в утренней сводке от Генштаба Вооруженных сил Украины упоминалось о двух ударах по вражеским силам в Чернобаевке. В командовании сообщили, что зафиксированы попадания в командные пункты, скопление техники и полевые склады боеприпасов. Потери рашистов на тот момент уточнялись. Данные Арестовича в Генштабе пока не подтвердили.

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