Советник Офиса президента дал интервью и ответил на вопросы блица.

Советник Офиса президента Алексей Арестович дал интервью Youtube-каналу Валерии Коломиец. Главный "краш" украинок, чьи посты и интервью успокаивают и вселяют веру в скорейшую победу предположил, за что его так любят женщины.

"Не знаю, надо женщин спрашивать почему. У меня есть предположение. Пожалуй, потому что я люблю женщин, и они отвечают взаимностью. Скорее всего, да", - ответил политик.

Также Алексей рассказал, что свои пикантные фотографии отправлял только своей жене, а на секс за деньги никогда не соглашался и не согласился бы даже за большие деньги.

Отметим, Арестович женат на Анастасии Грибановой. У них есть двое общих детей - дочь Вероника и сын Александр. Также от первого брака у Алексея есть дочь Аэлита.

Напомним, Полякова раскрыла секрет, как Арестович укладывал ее спать.

Также УНИАН писал, что кумир украинок Арестович показал, каким его видит маленький сын.

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