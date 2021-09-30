Боевик присоединился к российско-оккупационным наемникам еще в 2016 году.

28 сентября вооруженный автоматом боевик так называемой "ЛНР" пришел на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил и добровольно сдался в плен.

Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

По информации штаба ООС, 23-летний младший сержант проходил службу в 6 отдельном мотострелковом полку, базирующемся во временно оккупированной Кадиевке, на должности механика-водителя.

"Мы как раз находились на боевом дежурстве и следили с помощью средств наблюдения, чтобы исключить проход вражеских ДРГ. Увидели, что в направлении наших позиций движется какое-то неизвестное лицо. Внимательно следя, мы максимально близко подпустили того кто шел. За несколько минут поняли, что это военный с оружием. Когда он подошел вплотную к нашему наблюдателю – мы быстро обезоружили его и сразу же доложили своему командиру" - рассказали в штабе.

Отмечается, что в ряды боевиков он присоединился в 2016 году по указанию отца, который служил в соседнем подразделении.

Мужчина сообщил, что в кругу боевиков впервые попробовал наркотики и стал наркозависимым.

"Со слов боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении - вполне привычная вещь. А дисциплина как понятие отсутствует вообще", - отметили в штабе ООС.

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Сообщается, что не выдержав издевательств и постоянного унижения как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, - парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию.

"При этом, даже минные поля, которые понаставили российско-оккупационные войска перед своими позициями и банальная возможность просто быть расстрелянным своими же боевиками в спину – не остановили перебежчика", - добавили там

Сейчас с мужчиной работают следователи.

Как сообщал УНИАН, за позапрошлые сутки оккупанты на Донбассе ранили двух украинских военных.

Автор: Олег Давыгора