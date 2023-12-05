Боевая работа вражеской техники осложнена погодными условиями, а также значительными потерями.

Российские оккупанты из-за больших потерь в бронетехнике штурмуют украинские позиции в районе Авдеевки пехотой. В то же время после определенной паузы увеличилась активность вражеской авиации.

"Противник после некоторого перерыва возобновил применение штурмовиков СУ-25 и вертолетов Ка-52. Еще 7 военнослужащих РФ сдались в плен, а общие потери оккупантов за минувшие сутки достигли 428 человек. Также уничтожено 21 единицу военной техники противника", – рассказал в эфире телеканала"Эспрессо" спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Говоря о ситуации на Авдеевском направлении, он отметил, что в районе Степового продолжаются ожесточенные бои.

Видео дня

"Враг рвется за железную дорогу, но все российские подразделения, которые пытаются подойти к Авдеевскому коксохиму, либо отступают, либо уничтожаются. Враг атакует пехотой, потому что боевая работа его техники осложнена погодными условиями, а также значительными потерями. То есть если россияне бросают вперед бронетехнику, то 70% не возвращается с поля боя", – резюмировал он.

Война в Украине: важные новости

Украинские защитники уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Вражеский самолет под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области. Его "приземлили" в районе острова Змеиный.

Тем временем в оккупированном Крыму украинские дроны ударили по нефтяному терминалу. Это была совместная операция Главного управления разведки Министерства обороны и Службы безопасности Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: