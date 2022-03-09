Россия хотела взять Киев за три дня, но так и не смогла этого сделать.

Экс-глава Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что Россия никогда не сможет взять Киев. Он оценил шансы оккупантов захватить столицу и отметил, что даже если они и зайдут в город, то там их "сожгут".

Об этом Бурба заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Бывший начальник ГУР отметил, что военная разведка Украины прекрасно понимала, что заявления РФ о якобы "несокрушимой" армии являются блефом. По словам Бурбы, о ситуации в российских вооруженных силах знали изнутри.

"Мы знали про воровство миллиардов долларов из бюджета на армию. Мы знали, как работает военная разведка России... Они готовы были взять за три дня Киев, им это не удается. Они и не возьмут никогда Киев. Это я вам гарантирую", - заявил он.

Бурба также прокомментировал информацию о возможном окружении украинской столицы, которое якобы готовит Кремль. По его словам, все это является вбросом и все эти планы едва ли осуществятся.

"Да, они готовят окружение, но это только на бумагах, понимаете? Готовиться можно, но они должны каждый день засыпать, готовясь к окружению, и понимать, что мы будем бить не только со стороны Киева, но и со спины, и справа, и слева", – предупредил бывший начальник ГУР.

Говоря о том, вывез ли Бурба свою семью из столицы, он указал, что его родственники остаются в Киеве. Но экс-глава ГУР попросил их находиться в подвалах, так как с российской стороны могут "прилетать разные подарки". Однако Бурба уверен, что Россия никогда не сможет взять столицу.

"Поймите, даже если они (российские военные - УНИАН) зайдут за отметку "город Киев" и доложат, что они на территории Киева, их сожгут. Бесполезно заходить в Киев. Не нужно заходить в Киев. Я думаю, у них нет таких планов. Они хотят окружать, но заходить нереально. Они хотят уничтожать нас, как делают это с Харьковом, с Черниговом. Поэтому здесь нам нужна помощь Запада, чтобы закрыть небо, а дальше мы с ними сами разберемся. Киев был, Киев есть и Киев будет наш", - указал Бурба.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Киевом из-за падения российской ракеты загорелся таможенный склад.

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