Василий Бурба, ранее возглавлявший Главное управление разведки Министерства обороны Украины, улетел из страны из-за угроз российского вторжения.

Об этом сообщил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Пока журналисты считали, сколько олигархов и "оппозиционеров" сбежало из страны на фоне внешней угрозы, за кадром остались другие знаковые персонажи, которые тихо испарились из страны. Не на чартерах или частных джетах, поэтому не попали на радары СМИ, но двигались по той же траектории, подальше от возможных рисков и угроз", - написал он в Facebook.

По информации политолога, среди последних оказался и Бурба.

"Тот самый, который любил рассказывать журналистам, что вопрос не в том, будет ли наступление РФ, а в том, готовы ли мы к нему. Сам Василий Васильевич "подготовился" хорошо. Походив по эфирам и раздав пачки интервью, он 10 февраля вылетел за границу. И до сих пор находится там", - утверждает Быков.

По словам эксперта, "это все, что нужно знать о бравого разведчика - бесстрашного правдоруба Бурбу, и его истинные приоритеты".