Беспилотники также били по пока еще подконтрольному РФ Крыму.

В РФ пожаловались на массированную атаку дронами самолетного типа, она совершена в ночь на понедельник, 15 июля.

Российские средства противовоздушной обороны якобы ликвидировали или перехватили всего 22 беспилотника, в том числе один над Липецкой областью, 15 - над Брянской, шесть - над пока еще оккупированным Крымом, утверждает Минобороны России в Telegram.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем канале в мессенджере раскрыл детали дроновой атаки. Сначала он сообщил, что над Брасовским и Погарским районами уничтожили по одному дрону, а над Севским - четыре.

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"Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Злынковским районом. Еще один вражеский БПЛА самолетного типа… над Трубчевским районом. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Севским районом... Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен… над Комаричским районом", - написал позже вражеский чиновник.

В 7:32 Богомаз отчитался, что в небе над Севским районом ликвидировали еще один дрон. По его словам, в результате массированной атаки беспилотниками "пострадавших и разрушений нет". Псевдогубернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что осколки беспилотников упали в районе мыса Фиолент.

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После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, территорию РФ уже не раз атаковали беспилотники. Целью ударов являются объекты, которые помогают российским властям воевать против украинцев.

В частности, 13 июля стало известно, что беспилотники атаковали территорию Ростовской области, и в результате атаки в Цимлянском районе произошел мощный пожар на территории нефтебазы. В сети появилась информация, что осколки дрона упали на территории предприятия, на которой хранились бензин и дизельное топливо.

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