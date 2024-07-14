Местные жители жалуются на регулярные атаки и написали обращение к Путину, где просят помощи.

Российский город Суджа Курской области в ночь на 14 июля оказался под атакой дронов. Беспилотники ударили по телебашне и подстанции, там вспыхнули пожары.

"В городе Суджа Суджанского района в результате атаки дрона вспыхнула телевизионная башня. На месте работает дежурный караул пожарной части", - заявил написал губернатора Курской области Алексей Смирнов в сети.

При этом он добавил, что пострадавших нет, а "ситуация под контролем".

Как сообщили российские Telegram-каналы, пожар также возник на подстанции в городе Суджа, но местные оккупационные власти никак это не комментировали. В то же время местные жители направили обращение с просьбой о помощи российскому правителю Владимиру Путину, его подписали 408 человек.

Они просят обустроить укрытия, помочь восстановить дома, компенсации, защиту от атак дронов, а также принять дополнительные меры, чтобы защитить население, в частности увеличить количество ПВО, РЭБов, противодронных ружей и, при необходимости, выдать дробовики пограничникам.

В этой атаке россияне традиционно обвинили Украину, но украинские официальные лица не комментировали эту ситуацию.

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Как ранее писал УНИАН, в Ростовской области загорелась нефтебаза в результате ударов дронами.

"Пожару присвоен 3 ранг (в крупных гарнизонах выделяют 5 рангов, 3-й вводится в случае сложной ситуации, - Ред.) На месте работают пожарные расчеты, привлечено 49 человек и 14 единиц техники", - пожаловался местный губернатор Василий Голубев.

Также УНИАН сообщал, что после регулярных атак россияне придумали, как защитить свои нефтебазы от ударов дронами. Они создали бронепанели для защиты и "специальную нейросеть, которая позволяет увеличить дальность обнаружения беспилотников".

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