СМИ раскрыли некоторые детали об атакованном предприятии - "711-й авиационный ремонтный завод".

В ночь на 9 апреля украинские беспилотники поразили авиационный завод в Борисоглебске Воронежской области РФ. В ГУР сообщили о поражении основных производственных мощностей предприятия".

Как говорится в материале Defense Express, пока неизвестно какой именно дрон был использован. Впрочем, есть некоторые детали об атакованном предприятии - "711-й авиационный ремонтный завод".

Профиль предприятия:

Видео дня

авиационные ракеты "воздух-воздух": Р-27, Р-73, Р-33

авиационные ракеты "воздух-поверхность": Х-25, Х-58

аппаратура наведения крылатых ракет Х-55 и высокоскоростных Х-22

наземные радиостанции типа Р-844М, Р-845М и другие системы радиотехнического обеспечения полетов

Информация об этом была в годовых отчетах завода до 2021 года. Затем эти отчеты перестали быть публичными.

"С началом полномасштабного вторжения РФ активно начала использовать для ударов крылатые ракеты Х-55 и Х-555, а также Х-22, которые необходимо было восстанавливать, скорее всего "711-й АРЗ" принимал довольно активное участие в этой работе", - пишет портал.

Также следует отметить, что ракета "воздух-воздух" Р-33 является дальнобойным средством поражения воздушных целей на дальности до 160 км и используется МиГ-31.

Атака на Борисоглебск

Сегодня российские Telegram-каналы информировали, что в ночь на 9 апреля беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ.

Российские паблики отмечали, что центр атаковали якобы два беспилотника. Хотя официально оккупанты отчитывались о сбитии БПЛА, но в сети появились кадры, на которых четко видно, что "птички" долетели по цели и поразили ее. Так, на видео момента атаки было заметно, что россияне пытались сбить БПЛА, открыв огонь из нескольких точек центра. Впрочем, впоследствии видно и слышно мощные взрывы.

Впоследствии источник УНИАН в спецслужбах сообщил, что атака на Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ - это операция ГУР. "За атакой на учебный авиационный центр в Борисоглебске Воронежской области стояло Главное управление разведки Минобороны. Есть значительные повреждения главного производственного цеха", - отметил собеседник агентства.

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