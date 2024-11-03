По его словам, новые подобные альянсы должны возникать вокруг Украины.

Украина вряд ли станет членом НАТО, поэтому нужно создавать новые организации и альянсы, которые будут гарантировать реальную безопасность, а не просто обеспокоенность.

Такое мнение высказал бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин "Дед" Прошинский в эфире НовиниLIVE.

"Я был бы очень рад, если бы такие альянсы и союзы появлялись. Было бы очень здорово, если бы они появлялись вокруг Украины как страны, в которой, несмотря ни на что, сохранились демократические принципы. Многие свободы урезаны во время войны, но мы остаемся той страной, ради которой стоит воевать. Мы получили огромный боевой и управленческий опыт. Если такие альянсы будут возникать, то будет очень плохо, если они будут возникать не вокруг Украины... Мы должны отдавать себе отчет, что никакое НАТО нам не светит абсолютно, все это определенный самообман", - сказал он.

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Поэтому, по мнению "Деда", должна создаваться новая структура, которая будет гарантировать реальную безопасность, а не просто обеспокоенность.

Кроме того, говоря о гарантиях безопасности для Украины со стороны стран-партнеров, он отметил: "Гарантия может быть только одна - если, не дай Бог, это повторяется, то войска этих стран должны будут войти в Украину и помочь нам защитить нашу страну от возможного очередного нападения со стороны России. Но они же на это вряд ли пойдут, потому что тогда это будет означать войну стран НАТО с Россией, от чего они постоянно уходят и сейчас. Поэтому я не понимаю, что значит гарантии безопасности".

Вступление Украины в НАТО

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы в 2000-2004 годах Стив Пайфер заявил, что Украина могла вступить в Североатлантический альянс еще в 2006 году, однако этому помешал один нюанс.

По его словам, тогдашний президент Украины Виктор Ющенко настаивал на получении плана действий по членству в НАТО. Положительным было и то, что до 2008 года Россия не так громко протестовала против этого, однако на пути встал тогдашний премьер-министр Виктор Янукович.

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