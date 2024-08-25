На обнародованном ролике - злость и эмоции штурмовиков, которые готовы душить оккупантов голыми руками.

Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) показала уникальные кадры начала наступательной операции в Харьковской области.

"С десантирования и сразу в огневой контакт", - говорится в подписи к опубликованному видео с камеры GoPro.

Отмечается, что пулеметчик оккупантов открыл заградительный огонь, чтобы не подпустить бойцов Третьей штурмовой к своей окопной линии.

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"Снаряды оккупантов разрывались уже рядом", - добавили в бригаде.

Указывается, что на обнародованном ролике - злость и эмоции штурмовиков 1-й роты 1-го штурмового батальона, которые готовы душить оккупантов голыми руками.

Наступление Третьей штурмовой на Харьковщине - видео

Наступление Третьей штурмовой на Харьковщине - что сообщалось

Напомним, 22 августа стало известно, что Третья отдельная штурмовая бригада начала наступательную операцию в Харьковской области.

"В результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два километра", - заявили тогда в бригаде.

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