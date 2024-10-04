По словам Коваленко, тенденция ползучего наступления врага не изменится, пока Украина не получит вооружение, которое просит у партнеров.

У российских оккупантов стоит задача захватить Курахово до Нового года, но это будет "мясорубка" для них. Об этом в эфире Киев24 сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он подчеркнул, что ухудшение погодных условий никогда не останавливало российских оккупантов.

"Сейчас когда они формируют южный фланг на Покровск по правому и левому берегам реки Волчья, они кроме всего прочего формируют условия для наступления на Курахово. И после того, как был захвачен Угледар, сейчас на Курахово начали прилетать все те КАБы, которые прилетали статистически по Вулгедару. То есть происходит подготовка именно этого города к дальнейшим наступательным и штурмовым действиям со стороны оккупантов. Поэтому, действительно, для Курахово сейчас максимальная угроза", - отметил эксперт.

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По словам Коваленко, Курахово имеет оборонительные рубежи, кроме того, возле города достаточно неплохие рельефно-ландшафтные особенности, которые делают естественные препятствия для российских оккупантов.

"Но когда россияне будут отрабатывать по Курахово ежедневно десятками КАБов и уничтожать наши позиции, уменьшать возможности наших рубежей, то здесь ничто не может остановить. И так или иначе они подойдут к Курахово на соответствующее расстояние, чтобы иметь тотальное преимущество в огневом поражении. Они уже сейчас пытаются это делать через Острое, давят на Максимильяновку, на Островское, на Александрополь. То есть формируют северо-восточный фланг до Курахово, чтобы иметь возможность влияния на него соответственно с нескольких направлений", - сказал Коваленко.

По его словам, попытки захватить Курахово обойдутся россиянам еще большими потерями, чем те имели при атаках Угледара:

"С одной стороны у них есть цель продвинуться очень быстро и захватить Курахово. Фактически до конца года, такая задача стоит. Но есть достаточно много препятствий, чтобы сделать это своевременно или с минимальными потерями. На Кураховском направлении у них будут огромные потери, не меньше чем на Угледарском или по Краматорскому в районе Часового Яра. То есть для россиян это будет "мясорубка".

Окружение наших Сил обороны, как уверяет эксперт, здесь невозможно, потому что из Курахово есть как минимум две логистические артерии выхода, которые россияне перерезать не могут. По его убеждению, общая тенденция ползучего наступления россиян не изменится до тех пор, пока Украина не получит все то из вооружения, о котором делает запросы партнерам.

Коваленко отметил, что оккупационное движение на востоке россиянам удалось развить с октября 2023 года. Тогда враг наступал на Авдеевку и Часов Яр и это был период, когда Украина не имела достаточно военной помощи от своих партнеров.

"Мы почти полгода не имели от США поставки военно-технической поддержки. И эти полгода российские оккупанты прошли довольно таки много, получили инерционное ускорение, захватили Авдеевку. Когда помощь США вернулась на более-менее какой-то уровень, россияне уже захватили сотни квадратных километров территории Украины. Именно из-за отсутствия помощи США был тотальный снарядный голод", - констатировал он.

Возвращаясь к Угледару, Коваленко напомнил, что город ежедневно уничтожался КАБами.

"Невозможно держать оборону, когда у тебя какая бы прекрасно не была обустроена позиция, на нее прилетает десять полуторатонных бомб или вообще трехтонных. Угледар уничтожался ежедневно именно КАБами. Тотальное доминирование российской авиации помогает оккупантам двигаться по всем направлениям - Кураховское направление - Курахово сейчас уничтожают КАБами, Покровское направление - аналогично, по Часовому Яру - постоянно прилетают КАБы. КАБы - это основной элемент, который помогает двигаться вот всей этой российской биомассе", - подчеркнул эксперт.

А в "рецепте" противодействия КАБам, как отметил Коваленко, "одним из инградиентов" является "зеленый свет" стран-союзников на нанесение ударов по авиационным базам на территории РФ западным дальнобойным оружием. По его информации, Украина также делала запрос на ракеты AIM-120 с этой целью:

"Мы имеем все это? Нет, не мам... Общая тенденция ползучего наступления россиян не изменится до тех пор, пока мы не получим по запросам все то, о чем делаем запросы нашим партнерам".

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, подразделения Сил обороны вышли из Угледара Донецкой области после 2,5 лет держания обороны города. 2 октября 2024 года в ОСУВ "Хортица" официально подтвердили, что украинские защитники оставили Угледар.

Комментируя это, Коваленко отметил, чем грозит оккупация Угледара. По его мнению, после этого у россиян появилась возможность возобновить активную военную логистику по железной дороге через Волноваху в Запорожскую область. Потому что сейчас украинская сторона уже не имеет полного огневого контроля железной дороги от Донецка до Волновахи. Однако, добавил он, мы сможем разрушать эти логистические пути с помощью РСЗО Himars, ракет Atacms и Storm Shadow.

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