Если говорить о деблокаде Одессы, то необходимо принимать во внимание боевые возможности РФ на Черном море

Недавно во Франции сделали довольно неожиданное заявление о возможности принять участие в операции по деблокаде порта в Одессе для вывоза украинского зерна. Это решение, очевидно, связано с пониманием угрозы глобального продовольственного кризиса, рискующего охватить страны третьего мира, в том числе африканские и ближневосточные государства. Что повлечет самый большой за всю историю кризис мигрантов, который будет умножен на топливо кризис.

Поэтому заявления по поводу возможного обеспечения трансфера зерна из Украины, очевидно, будут звучать все чаще. В частности, от европейских стран, относящихся к Средиземноморскому бассейну. Вот почему можно оценить мощности Черноморского флота РФ, даже учитывая минималистичность любого силового сценария прорыва блокады.

Черноморский флот РФ

После уничтожения ракетного крейсера "Москва" крупнейшими кораблями РФ в Черном море являются пять фрегатов (сторожевых кораблей) проекта 1135 "Буревестник", три из которых построены по модернизированному проекту и введены в строй в середине 2010-х.

Два более старых корабля вступили в строй еще в начале 80-х годов. У них нет противокорабельных ракет, а противовоздушная оборона крайне ограничена двумя ЗРК "Оса-М", которая имеет максимальную высотность уничтожения целей до 4 км и дальность до 15 км.

Но три более современных, проекта 11356Р, уже оснащены 8 универсальными ракетными шахтами, которые распределены между противокорабельными "Ониксами" или "Калибрами". А противовоздушную оборону обеспечивает ЗРК Штиль-1, морская версия модернизированного Бука с дальностью до 50 км.

Подлодок на Черном море у РФ семь, все дизель-электрические разных версий проекта "Палтус": одна экспериментальная "Алроса" введена в строй в 1990, и шесть "Варшавянок" середины 2010-х.

А фактическую основу Черноморского флота РФ составляют ракетные корабли: четыре "Буян-М" с 8 ракетами "Калибр". С ПВО в виде модуля "Гибка" с ракетами от ПЗРК.

А также 2 проекта "Сивуч" с 8 ракетами "Москит" и ЗРК в виде уже упомянутой "Осы-М". Эти корабли отличаются сверхвысокой скоростью в 55 узлов.

В строю ЧФ РФ четыре ракетных катера "Молния", которые вооружены или совсем допотопными противокорабельными ракетами "Термит" или советскими "Москитами" в количестве 4 единицы. Все эти катера были спущены на воду в 80-е, а противовоздушная оборона на них представлена ​​ПЗРК.

В Черном море остаются 12 российских крупных десантных кораблей, не имеющих на себе адекватного вооружения, половина из них – из Северного и Балтийского флота. Также возможно игнорировать три малых противолодочных корабля проекта "Альбатрос-М", из-за отсутствия какого-либо противокорабельного ракетного вооружения.

Таким образом, водоизмещение ударных кораблей Черноморского флота РФ составляет около 53 тысяч тонн, а суммарный залп противокорабельных ракет - 88 единиц.

Отметим, что максимальная дальность противокорабельных "Ониксов" около 300 км, противокорабельного варианта "Калибр" со сверхзвуковой боевой степенью 3М-51 и 3М-54 – до 250 км. Дальность пуска ракет "Москит" с корабля составляет до 90 км.

Береговая оборона оккупированного Крыма

Также необходимо помнить, что РФ удерживает в оккупированном Крыму силы береговой обороны. Они вооружены ракетными комплексами "Бал" и "Бастион". Первый ведет огонь на дальность до 120 км, а второй – до 300 км.

Кроме того, в Крыму находится настоящий реликт Холодной войны – "Объект-100", или "Утес". Это подземный комплекс с устаревшими ракетами П-35 с дальностью полета до 460 км.

Также к береговой обороне следует отнести и авиацию, базирующуюся на оккупированном полуострове. С точки зрения боевых возможностей, то с 2014 года был сформирован 37-й смешанный авиационный полк, состоявший из двух эскадрилий, одна на штурмовиках Су-25, вторая на бомбардировщиках Су-24.

Сейчас известно о базировании на полуострове многофункциональных Су-30, которые могут нести современное противокорабельное вооружение.

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