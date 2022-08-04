Вооруженные силы Украины создали комплексную систему огневого поражения, которая предполагает поражение противника на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков.

Командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что российские захватчики больше не пройдут на Киевском направлении.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью Командования объединенных сил ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, Наєв посетил одни из ключевых позиций украинских военных в Северной операционной зоне, что на Киевщине, и убедился в качественной подготовке к обороне.

"Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели и наши адекватные действия. Оборонительные позиции расположены именно в тех местах, где наибольшая вероятность наступления вражеских сил. Анализируя вероятные враждебные действия, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предполагает поражение противника на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков", - заявил Наєв.

По его словам, командир соединения Вооруженных Сил Украины, что обеспечивает оборону на этом участке местности, находится в постоянном взаимодействии с подразделениями Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Все вместе они выполняют плановые мероприятия по предотвращению действий вражеских сил. Это касается как противодействия диверсионно-разведывательным группам, так и отражению возможного наступления противника.

"В свою очередь население, ощутив на себе бремя вражеской оккупации, всецело поддерживает вооруженные силы Украины и другие военные формирования и правоохранительные органы. Уверен, что враг этим направлением больше не пройдет. Мы делаем все для того, чтобы эта уверенность была реальной", - подчеркнул Наев.

Напомним, несколько ранее эксперт рассказал, окажется столица под новым ударом.

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